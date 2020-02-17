ЦБ спрогнозировал рост ВВП на 2-2,5%

Центральный Банк ожидает, что ВВП России в первом квартале 2020 года вырастет на 2-2,5%. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на доклад о денежно-кредитной политике финансового регулятора.

«Согласно прогнозу Банка России, в первом квартале 2020 года годовой темп прироста ВВП составит 2-2,5%», — указано в документе.

Центральный Банк также прогнозирует, что по итогам 2020 года ВВП России увеличится на 1,5-2%.

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