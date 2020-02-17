Мишустин поручил выделить по 5 млрд рублей на программы по развитию регионов РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабинету министров разработать программы по развитию проблемных регионов страны, на которые будут выделены по 5 млрд рублей до 2024 года из федерального бюджета, передает РИА «Новости».

Отмечается, что за реализацией программ должно следить Министерство экономического развития.

«Особый акцент надо сделать на посещении регионов, где сложилась непростая социально экономическая ситуация», — подчеркнул премьер.

Глава правительства также отметил, что планы необходимо скоординировать с Министерством финансов.

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