США повышают пошлины на самолеты из Евросоюза до 15%

Власти США приняли решение поднять пошлины на импортируемые из Евросоюза (ЕС) самолеты, сообщается на сайте аппарата торгового представителя Соединенных Штатов.

Пошлины будут подняты с 10% до 15%, говорится в сообщении. Там же отмечается, что решение вступает в силу 18 марта 2020 года.

США ввели пошлины на воздушные суда из ЕС в октябре 2019 года после решения арбитра Всемирной торговой организации (ВТО) по спору США и Евросоюза о субсидировании европейского авиастроительного концерна Airbus. Данное решение позволил Вашингтону ввести пошлины в размере $7,5 млрд в год.

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