В Швейцарии предотвратили теракт в нефтехранилище
Швейцарская разведка смогла предотвратить план боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), которые хотели взорвать нефтехранилище в женевском Вернье, пишет Le Temps.
По словам министра кантонального правительства Мауро Поджи, группа боевиков помышляла о нападении на нефтебазу. Однако о плане атаки стало известно заранее, поэтому ее удалось предотвратить.
Предполагается, что террористы могли взорвать цистерны в конце апреля — начале мая 2019 года.
«Исламское государство» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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