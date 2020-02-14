В Швейцарии предотвратили теракт в нефтехранилище

Швейцарская разведка смогла предотвратить план боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), которые хотели взорвать нефтехранилище в женевском Вернье, пишет Le Temps.

По словам министра кантонального правительства Мауро Поджи, группа боевиков помышляла о нападении на нефтебазу. Однако о плане атаки стало известно заранее, поэтому ее удалось предотвратить.

Предполагается, что террористы могли взорвать цистерны в конце апреля — начале мая 2019 года.

«Исламское государство» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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