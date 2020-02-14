Иркутская полиция предотвратила контрабанду леса на 250 млн рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские в Иркутской области изъяли 64 тыс. кубометров контрабандного леса, стоимость которого оценивается в 250 млн рублей, передает ТАСС.

«Изъято более 64 тыс. кубометров готовой к отправке за границу древесины, специальная техника, автотранспорт, а также документация и денежные средства, в том числе в иностранной валюте», — сказала Волк.

По данным МВД, организованная преступная группировка незаконно покупала древесину через несколько фирм-однодневок. После этого лес вывозился с территории России через поддельные документы.

После этого Следственный отдел Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте возбудил уголовное дело. Четырем подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

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