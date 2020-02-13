Белый дом хочет потратить почти $4 млрд Пентагона на стену с Мексикой

Администрация США направила в конгресс запрос о перенаправлении $3,8 млрд из бюджета Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Inside Defense со ссылкой на текст документа.

По данным издания, $2,2 млрд будут изъяты из основного бюджета минобороны, еще $1,6 млрд – из финансирования деятельности Вооруженных сил (ВС) США заграницей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что строительство стены на границе с Мексикой будет завершено к президентским выборам 2020 года.

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