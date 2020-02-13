В ГД ответили на санкции США в отношении трех компаний из России

В Госудме прокомментировали введенные США санкции в отношении трех российских компаний. Об этом сообщает RT.

Депутат Антон Морозов назвал фейковыми обвинения Госдепа о том, что Россия якобы нарушила закона о нераспространении оружия массового уничтожения.

Он также подчеркнул, что данные обвинения в адрес российских компаний «не подлежат обсуждению», а также отметил, что Москва «никогда не была замешана» в подобном.

Морозов уточнил, что США выгодно отсутствие российских военных в Сирии, поскольку так они сами смогут установить контроль территориями Ближнего Востока.

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