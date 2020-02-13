Под санкции США попали еще 3 российские организации

Госдепартамент США разместил в Федеральном реестре документ, который содержит информацию о введении санкций в отношении еще трех российских компаний.

Отмечается, что под ограничения попали »Кумертауское авиационное производственное предприятие», военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения», а также «Конструкторское бюро приборостроения».

Уточняется, что поводом для введения санкций стало мнение Вашингтона, что организации своей деятельностью нарушают американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения на территориях Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Кроме того, в соответствующем документе также прописан ряд компаний Китая. Так срок действия санкций, которые вступили в силу с 3 февраля, составит два года.

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