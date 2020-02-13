Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению главы правительства, условия ипотечного кредитования являются чересчур жесткими для россиян. Кредиты на недвижимость по ставке в 9% не способны помочь гражданам в улучшении жилищных условий.

Премьер считает, что процентной ставке необходимо снизиться хотя бы до 8%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские банки стали снижать ставки по ипотеке

— Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

— Bloomberg выяснил, какие надежды Путин возлагает на правительство Мишустина