Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против «Северного потока — 2»

Польский антимонопольный регулятор UOKIK потребовал у «Газпрома» предоставить документы, относящиеся к строительству газопровода «Северный поток — 2» для проведения расследования. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на меморандум «Газпрома».

Отмечается, что UOKiK ранее уже оштрафовал французскую компанию Engie Energy на €40,3 млн за отказ от сотрудничества в рамках расследования в отношении «Северного потока — 2». Кроме того, польский комитет по конкуренции грозил наложить штрафы в размере 10% от годового оборота на других участников строительства газопровода.

Расследование против «Северного потока — 2» было объявлено в мае 2018 года. Строительство нефтепровода нарушает запрет польского антимонопольного регулятора на создание консорциума для реализации этого проекта. Со стороны российской компании последовало возражение по позиции UOKiK и ходатайство о прекращении дела, уточняет издание.

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