Официальный курс евро обвалился на 98 копеек
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Официальный курс евро упал на 98 копеек, гласят данные ЦБ России.
Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара уменьшился на 90,2 коп. и составил 63,047 руб.
В свою очередь, курс евро снизился на 98,41 коп. до 68,7843 руб.
Стоимость бивалютной корзины составила 65,6288 руб.
Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».
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