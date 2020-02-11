Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ

В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, соответствующий законопроект уже разработан и направлен в правительство.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что пакет Банка России собираются выкупить за счет средств Фонда национального благосостояния.

Также уточняется, что доля будет выкуплена по рыночной цене.

В Минфине также добавили, что согласно ожиданиям,дивидендная доходность акций ПАО «Сбербанк России» по итогам 2019 года сильно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа.

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