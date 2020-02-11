США усложнили выдачу виз работающим по подряду россиянам

Заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов рассказал, что американская сторона усложнила процедуру выдачи виз по загранпаспортам россиянам-сотрудникам подрядных учреждений, сообщает РИА «Новости».

Иванов отметил, что не только США усложняют процедуру выдачи виз жителям России, но также этим занимаются Британия и Канада. В частности, разрешительные документы не могут получить российские сотрудники подрядных учреждений, обслуживающих загранучреждения страны за границей.

«Складывающаяся ситуация, носящая системный характер», — констатировал он.

Замминистра добавил, что в некоторых случаях последствия могут привести к нарушению срока исполнения государственных контрактов или же сбою в работе российских загранучреждений.

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