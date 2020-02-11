СМИ: Россия получила $900 млн из-за американских санкций

По подсчетам Bloomberg, российские нефтяные компании получили около $900 млн за период с ноября 2018 года по июль 2019-го после того, как США ввели санкции против Ирана и Венесуэлы.

Из-за санкций на рынке возникла нехватка тяжелой сернистой нефти, которую производят в Иране и Венесуэле. Российская нефть аналогична, поэтому спрос на нее вырос.

Данные агентства энергетической информации при министерстве энергетики США показывают, что Россия занимает второе место (после Канады) по поставкам нефти на американский рынок. По информации Die Welt, также вырос российский нефтяной экспорт в Европу.

США ввели санкции против Ирана после решения американского президента Дональда Трампа выйти из иранской ядерной сделки в мае 2018 года. Санкции против Венесуэлы были ужесточены в 2019 году, когда оппозиция пыталась сместить президента Николаса Мадуро.

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