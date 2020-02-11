Встреча министров ОПЕК+ может состояться в конце февраля или начале марта

Глава Министерства энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что министерская встреча ОПЕК+ может пройти в конце февраля или начале марта. Об этом сообщает ТАСС.

Такой ответ он дал на вопросы журналистов о том, может ли встреча быть сдвинута по срокам на февраль.

«Вообще в прошлом году была договоренность, что министерская встреча будет в начале марта», — сказал Ногаев.

Он добавил, что на данный момент все придерживаются этих сроков, однако при возникшей необходимости, ее передвинут на февраль.

Кроме того, министр заявил, что у него был разговор с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо, который сообщил, что встреча планируется или в конце февраля, или в ранее намеченные сроки.

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