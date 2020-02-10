Cуд Москвы продлил домашний арест Калви

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Мосгорсуд решил продлить срок домашнего арест основателя фонда Baring Vostok Майклу Калви еще на три месяца. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно судебному постановлению, Калви, обвиняемый в растрате, будет находиться под домашним арестом до 13 мая.

Отмечается. что также был продлен срок домашнего ареста его партнера по бизнесу Филиппа Дельпаля.

«Это уголовное дело стало результатом недобросовестного заявления потерпевшей стороны, преследовавшей свои коммерческие цели», — сказал на заседании суда Калви.

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