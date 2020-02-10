В Совфеде прокомментировали заявление «Нафтогаза» о возможных исках против «Газпрома»

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РИА «Новости»

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко относительно возможной подачи новых исков в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке украинской компании в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на $1,7 млрд. Об этом он рассказал в интервью в RT.

По его словам, подобное поведение «Нафтогаза» попросту «неприличное», так как стороны ранее договорились о прекращении всех споров и исков с условием, что будет заключено новое соглашение на транзит газа через Украину, соответствующий документ уже подписан.

«Долг, который, я считаю, совершенно несправедливо был присужден «Газпрому» Стокгольмским арбитражем, был выплачен тем не менее», — сказал парламентарий.

Цеков уверен, что Москве необходимо принять «очень действенные меры» против подобного поведения Киева.

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