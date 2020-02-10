Мосгорсуд оправдал Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника фабрики «Меньшевик»
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Московский городской суд оправдал бывшего директора фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника предприятия. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что мужчины оправдали по вердикту суда присяжных.
Суд постановил, что отсутствует состав преступления, а Аверьянов не причастен к делу.
В конце января присяжные ответили утвердительно на вопрос, был ли 27 декабря 2017 года убит охранник Осипов на фабрике «Меньшевик», но отрицательно на то, сделал ли это Аверьянов.
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