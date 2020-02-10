WSJ: США расширят расходы на оборону и сохранят помощь Украине

Американские власти увеличат расходы на оборонный сектор страны, которые предусматриваются в проекте федерального бюджета на 2021 год. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа представит проект, общий объем которого составляет $4,8 трлн в понедельник, 10 января.

Так оборонные расходы вырастут с $738 млрд до $740,5 млрд. Кроме того, документ предусматривает сохранение прежней помощи Украине и сокращение на 21% другой зарубежной помощи.

На 19% вырастет финансирование Национальной администрации по ядерной безопасности, на 13% — министерства по делам ветеранов, а на 12% ожидается расширение расходов NASA.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — $250 млн на армию: в США отказались от срочной помощи Киеву

— Трамп подписал законы о финансировании правительства в $1,4 трлн

— Трамп подписал оборонный бюджет США с санкциями против «Северного потока – 2»