Способное достроить «Севпоток — 2» судно покинуло порт Находка
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое ранее рассматривалось в качестве варианта достройки «Северного потока — 2», покинуло порт Находка. Об этом сообщает интернет-ресурс Vesselfinder.
Отмечается, что трубопрокладчик направляется в Сингапур, куда должен прибыть 22 февраля.
Уточняется, что корабль принадлежит компании «Газпром». В Находке трубопрокладчик стоял с октября 2019 года.
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