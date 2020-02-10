Способное достроить «Севпоток — 2» судно покинуло порт Находка

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое ранее рассматривалось в качестве варианта достройки «Северного потока — 2», покинуло порт Находка. Об этом сообщает интернет-ресурс Vesselfinder.

Отмечается, что трубопрокладчик направляется в Сингапур, куда должен прибыть 22 февраля.

Уточняется, что корабль принадлежит компании «Газпром». В Находке трубопрокладчик стоял с октября 2019 года.

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