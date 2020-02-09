Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике
Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России. Об этом сообщает ТАСС.
Вспышка заболеваемости приведет к снижению торгового оборота между Россией и Китаем, отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что в январе-ноябре 2019 года торговля с Китаем составила 16,5% всего внешнеторгового оборота России.
Кроме того, коронавирус приводит к замедлению китайской и мировой экономики, что негативно сказывается на России из-за снижения нефтяных котировок и спроса на энергоносители, заявили в Счетной палате.
Конкретные масштабы экономических потерь будут зависеть от того, как быстро удастся справится с эпидемией, заключили в ведомстве.
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