Вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей назвали эксперты

Эксперты назвали вакансии, на которых работники могут получать зарплату в 800 тыс. рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

Уточняется, что такую зарплату получают работники в сфере высшего менеджмент. Так 800 тыс. руб. в качестве ежемесячного оклада может получать специалист на должности «генеральный директор / CEO» в Новосибирске.

Кроме того, аналогичную сумму работодатель готов выплачивать «главному инженеру нефтеперерабатывающего завода».

По данным СМИ, советник генерального директора по работе с банками в Москве может рассчитывать на зарплату в 500 тыс. руб., а на оплату труда от 400 тыс. до миллиона руб. в месяц может получать сотрудник на должности E-commerce-директор.

Также в качестве высокооплачиваемых профессий названы финансовый директор в Москве, директор по производству в Екатеринбурге, геолог на Чукотке и другие.