В Венесуэле назвали «агрессией» санкции США против Conviasa

Министерство иностранных дел Венесуэлы прокомментировало введенные США санкции в отношении авиакомпании Conviasa. Об этом сообщает ТАСС.

В дипмиссии заявили, что такие действия выражают «недопустимую и грубую агрессию».

По мнению представителей МИД, введение США ограничительных мер в отношении Conviasa наносит вред венесуэльской авиакомпании, которая обслуживает как свой, так и народы по всему миру.

Дипломаты подчеркнули, что санкционные меры, которые также назвали односторонними и экстерриториальными, угрожают авиационной безопасности страны.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минфин США ввел санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa