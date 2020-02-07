Дерипаска заявил, что ЦБ своими действиями дал подножку правительству Мишустина

Миллиардер Олег Дерипаска критически отнесся к тому, что ЦБ снизил ключевую ставку до 6%, уменьшив ее на 0,25%. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бизнесмен считает, что финансовый регулятор таким образом дал «первую подножка» правительству премьера Михаила Мишустина.

«Мина под национальные проекты и программу борьбы с бедностью. Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается», — написал Дерипаска.

Он также в шутку призвал «пристегнуть ремни».

Ранее ЦБ решил снизить ключевую ставку, объяснив данный шаг тем, что замедление инфляции идет быстрее прогноза.