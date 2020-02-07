Набиуллина сочла коронавирус «черным лебедем»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что коронавирус является «черным лебедем». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, данная инфекция несет риск для базового прогноза банка.

Набиуллина отметила, что эффект от коронавируса оценить пока невозможно, поскольку существует большое количество неопределенностей.

«Все будет зависеть от скорости, ... от продолжительности эпидемии. Но на настоящий момент оценка влияния как незначительного», — сказал Набиуллина.

Она считает, что эту инфекцию можно назвать «черным лебедем».

«Повышение устойчивости и создание буферов, подушек безопасности во многом повышает устойчивость всей экономики в целом к такого рода «черным лебедям», — заключила Набиуллина.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Метро Москвы обратится в МВД из-за пранков про коронавирус

— Под Екатеринбургом создали карантинную зону для граждан КНР