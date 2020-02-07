Центробанк снизил ключевую ставку шестой раз подряд с 2019 года

Центральный банк России снизил ключевую ставку шестой раз подряд — на 0,25 п. п., до 6% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

В банке отметили, что замедление инфляции происходит быстрее, чем ранее прогнозировали эксперты. А темпы роста экономики России выросли во второй половине 2019 года.

»...Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — говорится в сообщении.

В 2019 году ЦБ снижал ставку пять раз. В декабре ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,25% годовых.

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