«Ведомости»: госкомпании обяжут сократить закупки зарубежной радиоэлектроники
Министерство промышленности и торговли России подготовило директиву о сокращении закупок иностранной радиоэлектроники государственными компаниями, сообщает принадлежащая семье Владимира Воронова газета «Ведомости» со ссылкой на текст документа.
В соответствии с директивой, российские госкомпании должны будут закупать отечественную радиоэлектронику из специального реестра. Кроме того, их обяжут каждый квартал проводить стресс-тесты для оценки возможных сценариев рисков и киберугроз.
Отмечается, что в настоящее время документ направлен на согласование в правительство. По данным издания, директива не получила поддержки Министерства финансов, Министерство экономики ожидает дополнительную информацию о проекте.
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