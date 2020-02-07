«Ведомости»: госкомпании обяжут сократить закупки зарубежной радиоэлектроники

Министерство промышленности и торговли России подготовило директиву о сокращении закупок иностранной радиоэлектроники государственными компаниями, сообщает принадлежащая семье Владимира Воронова газета «Ведомости» со ссылкой на текст документа.

В соответствии с директивой, российские госкомпании должны будут закупать отечественную радиоэлектронику из специального реестра. Кроме того, их обяжут каждый квартал проводить стресс-тесты для оценки возможных сценариев рисков и киберугроз.

Отмечается, что в настоящее время документ направлен на согласование в правительство. По данным издания, директива не получила поддержки Министерства финансов, Министерство экономики ожидает дополнительную информацию о проекте.

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