Число погибших при сходе лавины в Турции достигло 41
В результате схода лавины на востоке Турции погибли 41 человек, сообщает телеканал NTV.
На данный момент известно о 41 погибшем и 84 пострадавших при сходе лавины в турецкой провинции Ван. Спасательные работы продолжаются.
Сход лавины произошел накануне, 4 февраля, в турецкой провинции Ван. Лавина снесла следовавший по трассе Ван-Бахчесарай микроавтобус, он упал с обрыв высотой 40 метров.
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