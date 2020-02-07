Число погибших при сходе лавины в Турции достигло 41

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В результате схода лавины на востоке Турции погибли 41 человек, сообщает телеканал NTV.

На данный момент известно о 41 погибшем и 84 пострадавших при сходе лавины в турецкой провинции Ван. Спасательные работы продолжаются.

Сход лавины произошел накануне, 4 февраля, в турецкой провинции Ван. Лавина снесла следовавший по трассе Ван-Бахчесарай микроавтобус, он упал с обрыв высотой 40 метров.

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