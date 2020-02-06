Названы 10 лучших проектов в области социального предпринимательства

Организаторы всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» определили 10 лауреатов. Лучшим проектом в сфере социального обслуживания стал тверской хоспис «Анастасия», а лучшим проектом в сфере социального туризма - туристическая компания «Либерти», сообщил руководитель оргкомитета конкурса Денис Богатов на пресс-конференции в ТАСС.

«В номинации лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья победил Михаил Гусев с проектом «Сверхдоступный привод для инвалидных кресел «Добрыня», в сфере социального туризма - Лия Шарова (туристическая компания «Либерти»), в сфере социального обслуживания - тверской хоспис «Анастасия» (Александр Шабанов)», - сказал он.

Помимо этого, лучшим социальным проектом в сфере здорового образа жизни стало благотворительное мероприятие #Болейзахоккей для детей из детских домов, лучшим в сфере культуры стал проект «Танцующая в темноте», позволяющий незрячим людям обрести уверенность за счет танцев.

«Это не весь объем социального бизнеса в нашей стране, а лишь небольшая часть, которая приняла участие в нашем конкурсе. Надеюсь, что с каждым годом их будет больше», - сказал заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин.