Лукашенко заявил, что Россия не додала Белоруссии нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в январе Россия поставила республике в 4 раза меньше нефти, чем обещала. Об этом пишет РИА «Новости».

Уточняется, что речь идет о 500 тыс. тонн вместо двух миллионов. По словам Лукашенко, именно такое количество топлива предусматривалось согласованным балансом.

Он пояснил, что по договоренности за год Россия должна поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти, то есть по два ежемесячно.

Белорусский лидер заключил, что разногласия по энергетическим вопросам с Россией происходят регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия готова приобретать российскую нефть по мировым ценам.