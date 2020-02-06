OMV рассказала об объеме финансирования «Севпотока - 2»
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Глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле рассказал об объеме финансирования строительства газопровода «Северный поток — 2», передает РИА «Новости».
По его словам, общий объем средств, направленный OMV на финансирование «Северного потока — 2», на данный момент составляет около €700 млн.
Он отметил, что задержка строительства газопровода никак не скажется на финансовой отдаче от участия OMV в проекте.
Зеле пояснил, что договоренности о финансировании проекта содержат условия, которые защищают компанию от риска потери вложенных средств.
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