Глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле рассказал об объеме финансирования строительства газопровода «Северный поток — 2», передает РИА «Новости».

По его словам, общий объем средств, направленный OMV на финансирование «Северного потока — 2», на данный момент составляет около €700 млн.

Он отметил, что задержка строительства газопровода никак не скажется на финансовой отдаче от участия OMV в проекте.

Зеле пояснил, что договоренности о финансировании проекта содержат условия, которые защищают компанию от риска потери вложенных средств.

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