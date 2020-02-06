Дерипаска выступил за снижение ключевой ставки до 4,5%

Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает очень важным, чтобы ЦБ на заседании Совета директоров все-таки принял решение снизить ключевую ставку до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%.

«Уже все азиатские центробанки признали надвигающуюся угрозу замедления роста мировой экономики и начали действовать. Вчера Центробанк Таиланда понизил ставку до рекордно низкого уровня в 1%», — констатировал Дерипаска.

«Если мы не хотим загнать российскую экономику в тупик, ждать нельзя», — уверен бизнесмен.

Хотя ключевая ставка в России и снижается, она все равно остается самой высокой среди крупных стран, считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

«При этом нет никаких обстоятельств, которые бы этому препятствовали. К примеру, турки, у которых положение существенно хуже, режут там на полтора-два процента вообще без проблем. Украина режет. То есть если посмотреть на те страны, то у нас снижение ставки происходит шажками по 0,25 пунктов, только один раз, если я правильно помню, в октябре на 50 базовых пунктов порезали, это было сенсацией. При том, что другие страны, на которые стоит ориентироваться, резали значительно быстрее и более крупными шагами», — сказал Табах в интервью «Газете.Ru».

«У нас вместо того, чтобы дать экономике дышать, только чуть-чуть распускают воротник смирительной рубашки», — заметил он.