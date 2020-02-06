В Совфеде предрекли рост цен на жилье

Первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский заявил, что в ближайшие два года цены на недвижимость в России могут увеличиться на 25%. Об этом сообщают «Известия».

Он пояснил, что это вызвано высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.

Кроме того, многие средние и мелкие застройщики завершают начатые до введения эскроу-счетов проекты и покидают рынок. Это может дать возможность монополистам повысить цены.

Лисовский подчеркнул, что явным рост цен в сегменте недвижимости станет уже летом 2021 года.

До этого был отмечен рост цен на жилье в Приморье после введения «дальневосточной ипотеки».