Рекорд по добыче золота установили в Хабаровском крае

Новый исторический рекорд был установлен в Хабаровском крае золотодобытчиками, которые получить за год 25,2 т. драгоценного металла. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что добыча золота в этом году оказалась выше на 1,7%, чем годом ранее, когда отраслевики добыли 24,8 т. металла.

«Горняки Хабаровского края установили новый исторический рекорд по добыче золота», — подчеркнули в региональной администрации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Не менее 10 горняков погибли при задымлении на двух шахтах по добыче золота в Китае

— Магаданские золотодобытчики достигли рекордных показателей