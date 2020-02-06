РБК: данные 1,2 млн российских клиентов МФО выставили на продажу в интернете

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На одном из специализированных сайтов на продажу выложили данные 1,2 млн россиян, которые брали займы в микрофинансовых организациях (МФО). Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Как стало известно, в открытом доступе появились записи о порядке 800 человек.

Уточняется, что там указаны их Ф.И.О., номера телефонов, адреса электронной почты и паспортные данные.

Отмечается, что на сайте размещены данные о клиентах топ-10 МФО, которые есть на этом рынке.