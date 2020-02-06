Украинский завод назвал безысходностью закупки алюминия в РФ

Украинское ракетное предприятие «Южмаш», которое занимается сборкой топливных баков для американских ракет Antares, подтвердило, что приобретает алюминий для их изготовления в России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы завода, опубликованном на его сайте .

Как отметила администрация предприятия, закупки данного материала у России происходят из-за безысходности.

В пресс-службе указали, что на заводе ведут диверсификацию и импортозамещение поставок, пытаясь приобретать металл у украинских производителей.

«Вместе с тем, это не всегда возможно», — говорится в сообщении.

При этом в «Южмаше» допустили возможность замены российского алюминия.

Однако на заводе пояснили, что для этого необходимо проведение большого объема дополнительных работ, а также выделения больших средств со стороны американского заказчика.