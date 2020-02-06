«Известия»: В РФ могут на 25% вырасти цены на жилье

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В Совете Федерации прогнозируют, что цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25%. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на опрошенных сенаторов.

По словам первого зампреда комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского, рост цен в сегменте недвижимости будет очевидным уже летом 2021 года.

Как отметил сенатор, к этому времени закончатся все стройки, начатые до введения эскроу-счетов, а также произойдет монополизация рынка.

«Мы уже видим, что в Москве стоимость жилья увеличилась примерно на 13%, в «новой Москве» — от 9 до 12%», — рассказал Лисовской.

Сенаторы добавили, что рост цен может также может случиться из-за высокой ставки по кредиту для застройщиков и жестких требований к их собственному капиталу.

Кроме того, они полагают, что крупные компании из-за ожидающегося ухода с рынка многих мелких и средних строительных фирм, ввиду отсутствия у них конкурентных альтернатив, неизбежно увеличат стоимость жилья.