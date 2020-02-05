Фонд Билла Гейтса пожертвует до $100 млн на борьбу с коронавирусом

Благотворительный фонд главы компании Microsoft Билла Гейтса выделит до $100 млн на борьбу с новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщается на сайте фонда.

Отмечается, что денежные средства будут переданы международным организациям, среди которых Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так около $60 млн пойдет на ускорение процесса разработки и тестирования вакцины от вируса. Кроме того, $20 млн на выявление наличия заболевания, а также изоляцию и проведение лечения у уже заболевших людей.

Еще $20 млн будут отданы на защиту населения в Африке и Южной Азии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 24 646 человек, 494 человек погибли, а вылечились — 1029.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Билл Гейтс выделил $10 млн на борьбу с распространением коронавируса

— ВОЗ попросила мировое сообщество выделить $675 млн на борьбу с коронавирусом

— Более тысячи человек излечились от коронавируса