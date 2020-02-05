Завод «Карат» грозится перенести часть предприятия в Белоруссию

Производитель сыров «Карат» готов перенести часть своего производства в Белоруссию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на протокол совещания, состоявшегося в Минсельхозе 30 января 2020 года.

Как уточняется, это произойдет, если с 1 июня 2020 года будет введена обязательная маркировка молочной продукции.

Гендиректор завода «Карат» Евгений Гребнев пояснил, что на всем производстве установить необходимое для маркировки оборудование не сможет. В связи с этим, если нововведения утвердят, линии по производству творожных сыров Violette будут переданы белорусскому партнеру.

Напомним, что эксперимент по маркировке молочных продуктов стартовал в России 15 июля 2019 года и связан с внедрением системы маркировки на территории Евразийского экономического союза.

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