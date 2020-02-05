В РФ появится летательный аппарат, способный садиться на вертикальную плоскость

В России приступили к разработке нового типа летательного аппарата, который сможет садиться на наклонные и вертикальные плоскости. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу научно-технического совета, заместителя гендиректора Фонда перспективных исследований Виталия Давыдова.

Как отметил специалист, модернизированный вертолет должен быть готов в ближайшие два года. Он будет называться «Циклолет».

По словам Давыдова, в новом аппарате собрано все самое лучшее от вертолета. В нем вертолетный винт может двигаться с разной скоростью набегающего потока воздуха на всей длине его лопастей.

Движитель у «Циклолета» цилиндрической формы, лопасти находятся по периметру вращающегося цилиндра для быстрой смены вектора тяги. Такой движитель позволить иметь уникальную маневренность.