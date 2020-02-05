«Известия»: в РФ предложили ужесточить наказание за невыплату зарплаты

Члены правительственной комиссии по профилактике правонарушений предложили Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты. Об этом сообщают «Известия».

Ведомства должны определить, являются ли нарушения по первой и второй частями статьи 145.1 УК «Невыплата зарплаты…» преступлениями средней тяжести, а по третьей части — тяжкими.

В случае введения изменения, за невыплату зарплаты сроком более чем за два месяца работодателю грозит до пяти лет тюрьмы. В случае более тяжких нарушений может грозить до десяти лет колонии.

В МВД отметили, что дадут свою оценку после работы СК.

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