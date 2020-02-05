«Известия»: в России увеличится количество работающих без карт банкоматов

В России до конца 2020 года крупнейшие российские банки собираются значительно расширить сеть банкоматов с NFC-модулями. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в кредитных организациях.

По данным издания, речь идет о таких банках как ВТБ, Альфа-банк и Росбанк.

Уточняется, что ВТБ собирается увеличить число данных банкоматов примерно с 6% до 25%, Альфа-банк — с 56% до 85%, Росбанк — с 25% до 54%.

В «Известиях» отметили, что доля работающих без карт банкоматов в Сбербанке составляет около 95% всех устройств, в Райффайзенбанке — 70%, в банке «Открытие» — 85% и в Тинькофф Банке — 100%.