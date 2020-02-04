Молдавия надеется на получение кредита на $200 млн от России

Молдавия надеется получить от России кредит в $200 млн на ремонт дорог, заявил президент страны Игорь Додон. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время переговоры о получении кредита находятся на завершающей стадии, первый транш в $200 млн может быть направлен Молдавии в феврале-марте 2020 года, отметил Додон.

Президент пояснил, что на данные средства планируется провести ремонт 340 км национальных и региональных дорог в Молдавии. Ремонтные работы должны начаться в мае 2020 года.

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