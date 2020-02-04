В Белоруссии назвали размер взяток фигурантов «сахарного дела»

Суммы взяток фигурантов «сахарного дела» в Белоруссии достигали сотен тысяч долларов, заявил начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Константин Бычек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фигуранты дела ежегодно получали взятки в несколько сотен тысяч долларов, при этом размер средств зависел от вклада каждого участника в деятельность преступной схемы, отметил Бычек.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Дача взятки в крупном размере».

По словам Бычека, задержанные сотрудничают со следствием, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране раскрыли подставную схему поставок в Россию продукции местных сахарных заводов, главы всех четырех сахарных заводов республики были задержаны.

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