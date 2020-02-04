ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Ранее Украина подала иск о необоснованном ограничении Россией поставок железнодорожного оборудования в период с 2013 по 2015 год. Изначально ВТО объяснила снижение объемов импорта не ограничениями со стороны России, а иными проблемами.

В 2018 году Украина подала апелляцию на решение ВТО.

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