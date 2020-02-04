Доля «Роснефти» в добыче углеводородов компании BP составила в 2019 году 30,3%, следует из отчета BP.

Доля «Роснефти» в добыче нефти компании составила 41,8%. Добыча ВР в 2019 году с учетом «Роснефти» составила 3,781 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 2,7% больше, чем за 2018 год. При этом на долю компании в «Роснефти» пришлось 1,144 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Таким образом, «Роснефть» в 2019 году обеспечила порядка трети от общей добычи ВР.

Россия является очень важной для ВР, заявил во вторник главный исполнительный директор BP Боб Дадли.

Он также констатировал, что «Роснефть» продолжает трансформироваться.

«Акцент делается на модернизацию систем безопасности, сокращении коррозий, существенном снижении объемов сжигания [ПНГ] – всех тех правильных вещах, которые вы ожидаете от компании», — заметил глава BP.

«Мне кажется, компанию немного сдерживает соглашение ОПЕК+, но есть значительные перспективы роста, ряд высококлассных проектов [планируемых к реализации]. Поэтому «Роснефть» это не просто пассивная инвестиция, мы вместе работаем по множеству направлений», — заметил Дадли.

Перспективы BP на российском направлении представляются крайне позитивными, заявил в свою очередь финансовый директор ВР Брайан Гилвари.

«Я бы хотел напомнить, что Россия подписала Парижское соглашение, проводит большую работу в части «энергетического перехода», является сторонником целей устойчивого развития ООН. Кроме того, это одна из крупнейших нефтегазовых провинций в мире», — отметил он.

В декабре 2018 года «Роснефть» одобрила стратегию в части приверженности 17 Целям устойчивого развития ООН. Одной из приоритетных целей для Компании является «Борьба с изменениями климата».

За последние 5 лет «зеленые» инвестиции компании составили более 240 млрд рублей.

В прошлом году нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» уменьшили удельные выбросы парниковых газов на 11 %.

В феврале 2020 года «НК «Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project).