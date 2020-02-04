Минюст объяснил инициативу разрешить коллекторам не представляться

Российский Минюст заявил, что коллекторам действительно могут разрешить не называть имя для защиты их персональных данных, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве подтвердили данные РБК, что сотрудники банков и коллекторских агентств смогут работать без предоставления информации о своей личности, называя в качестве имени цифровые идентификаторы.

В Минюсте добавили, что коллекторы в начале каждого телефонного разговора называть лишь имя и индивидуальный идентификационный код. Если же у работника не будет кода, то тогда придется полностью представиться.

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