Рубль повышается к доллару и евро

В начале торговой сессии во вторник, 4 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10.04 мск, курс доллара упал на 22 коп. до 63,51 руб.

В свою очередь, курс евро снизился также на 22 коп. и достиг отметки — 70,21 руб.

Нефть марки Brent уменьшилась и составила 54.86 доллара за баррель.

Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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