РБК: коллекторы смогут работать под «цифровыми» псевдонимами

Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут работать без предоставления информации о своей личности, называя в качестве имени цифровые идентификаторы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, об этом говорится в законопроекте федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц».

В Министерстве юстиции отметили, что изменения могут быть введены с целью «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов».

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