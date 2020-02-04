В странах ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) начали действовать новые правила провоза наличных денег через границу, применимо к физическим лицам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Как отмечается, теперь при пересечении границы необходимо декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает $100 тысяч, нужно подтверждать их происхождение за счет предоставления банковский документов.

Требование касается также чеков, векселей и неименных ценных бумаг, которых можно обналичить.

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